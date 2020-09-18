Обстоятельства жесткой посадки самолета в Белгородском аэропорту выясняет прокуратура. Фото: "КП" Архив

Белгородской транспортной прокуратуре поручено выяснить все обстоятельства жесткой посадки самолета. Самолет «Сухой Суперджет 100» авиакомпании «Аэрофлот» выполнял обычный рейс из московского аэропорта Шереметьево в Белгород. При заходе на посадку борт столкнулся со стаей птиц. Экипаж благополучно посадил самолет, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В настоящее время воздушное судно отстранили от полетов. Причины повреждения самолета при заходе на посадку выясняет Белгородская транспортная прокуратура. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о соответствующих мерах прокурорского реагирования.