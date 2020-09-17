В Корочанском сельхозтехникуме создано уникальное образовательное пространство. Фото со страницы Вконтакте губернатора Евгения Савченко

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поставил в пример учебным заведениям Белгородчины преобразования в Корочанском сельскохозяйственном техникуме. «Это современное образовательное пространство, интегрированное с предприятием-партнером», - отметил губернатор. В Корочанском сельхозтехникуме проведен капитальный ремонт помещения. Но главное – удалось изменить внутреннее содержание, эстетику, стиль и идеологию. «Отличный пример для всех учебных заведений области», - сказал Евгений Савченко.