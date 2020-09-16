Лучший мастер хорошего настроения живет в Ракитном Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района

XI областной конкурс организаторов молодежного досуга состоялся в онлайн-формате. Лучшие организаторы молодежного досуга области представили свои визитные карточки и конкурсные программы. В итоге ведущий методист по работе с молодежью Ракитянского Центра культурного развития «Молодежный» Юрий Болховитин одновременно стал победителем конкурса и обладателем приза зрительских симпатий.

В конкурсе участвовали экспресс-викторины, юмористические зарисовки, баттлы, интеллектуальные игры, танцевальные и инструментальные мастер-классы и др. Важным акцентом в программе стало умение профессионально активизировать и заинтересовать своим продуктом целевую аудиторию дистанционно.