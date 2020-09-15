8 пожаров в жилых помещениях ликвидировали белгородские огнеборцы за неделю. Фото пресс-службы МЧС в белгородской области

На минувшей неделе в регионе произошло 8 пожаров в жилых помещениях. 11 сентября утром поступило сообщение о пожаре в селе Шопино Яковлевского городского округа. Горел жилой дом. В результате происшествия огнем повреждены мебель и вещи, кровля, закопчены стены и потолок по всему периметру дома. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 36, № 4, специализированной пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина села Шопино.

В этот же день днем загорелся жилой дом в городе Бирюч по улице Крупской. Для ликвидации пожара незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 27 и добровольная пожарная дружина города. В результате огнем повреждены вещи и мебель, закопчены стены и потолок.

Вечером поступило сообщение о пожаре в поселке Пролетарский Ракитянского района. Произошел пожар в 2-х этажном кирпичном жилом доме на втором этаже.

На следующий день загорелся дом в Белгороде по проспекту Ватутина. В результате случившегося на кухне огнём повреждена мебель. Для ликвидации пожара привлекался дежурный караул пожарно-спасательной части № 2.

13 сентября случился пожар в микрорайоне Солнечный Старого Оскола. Произошел он на 9-ом этаже 16-ти этажного кирпичного жилого дома. Предполагаемая причина пожара- неосторожность при курении.