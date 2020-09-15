Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Белгородские инспекторы задержали 36 пьяных водителей

Во время рейдов было зафиксировано всего 1 300 нарушений
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Белгородские инспекторы задержали 36 пьяных водителей.

Белгородские инспекторы задержали 36 пьяных водителей.

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области на нетрезвом вождении попались 36 автомобилистов,сообщает пресс-служба регионального УМВД. Всего за минувшие выходные в ходе рейдов было зафиксировано 1 300 различных нарушений.

Два водителя, которых задержали инспекторы за пьяную езду, уже были лишены водительских прав. Четверым, которые уже садились за руль в нетрезвом состоянии, грозит уголовная ответственность.

Среди прочих нарушений наиболее распространенные: не пропустили переходов (191 водитель); нарушили правила перевозки детей (133 автомобилиста); тонированные авто (198). не пользовались световозвращателями (30).