В Старом Осколе вышла книга о воинах-афганцах. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Центральной библиотеке имени Пушкина в Старом Осколе состоялась презентация книги «Старооскольцы на Афганской войне. Памяти павших». Сборник посвящен жителям Староосколья, погибшим во время исполнения интернационального долга в Демократической республике Афганистан. Книга основана на архивных документах, а также на воспоминаниях членов семей воинов-интернационалистов.

Автор проекта по изданию книги Алексей Курбатов, соавторы Константин Нечаев и Олег Семенов. Гости творческой встречи отметили безусловную значимость вышедшего сборника для сохранения исторической памяти о всех поколениях воинов, весомый вклад авторов и меценатов в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Весь тираж книги «Старооскольцы на Афганской войне. Памяти павших» будет передан в школы и другие учебные заведения Старооскольского городского округа, представителям молодежных военно-патриотических и ветеранских организаций, библиотеки и музеи, членам семей воинов-афганцев.