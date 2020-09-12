В Белгородской области с военнослужащего взыскали материальный ущерб. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Судебные приставы Белгородской области взыскали 83 тысячи рублей материального ущерба, причиненного государству. Ущерб причинен из-за утраты имущества ракетно-артеллирейского вооружения. Оно числилось за военнослужащим как за материально-ответственным лицом.

Командир роты обнаружил недостачу имущества и подал иск в суд. Действия военного суд расценил как недостачу имущества, они стали основанием для взыскания материального ущерба.

В Белгородском районном отделении судебных приставов УФССП по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство. В добровольный срок задолженность не оплачена. Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банках. Сумма, необходимая для погашения задолженности, - 83 тысячи рублей была списана со счета.

Но за невыполнение требования оплатить долг добровольно должнику предстоит еще оплатить и исполнительский сбор - больше 5 тысяч рублей.