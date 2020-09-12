В Грайворонском округе открыли новую пожарно-спасательную часть. Фото пресс-службы МЧС Белгородской области

В год 30-летия МЧС России состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части № 43 в селе Головчино Грайворонского городского округа. На строительство нового здания из областного бюджета было выделено порядка 7 миллионов рублей.

Теперь защиту городского округа от пожаров будет обеспечивать современное подразделение, оснащенное всем необходимым оборудованием и техникой. В церемонии открытия приняли участие начальник управления региональной безопасности Администрации Губернатора области Андрей Гоц, начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев, сотрудники пожарно-спасательной части № 43, жители села.

Строительство нового здания пожарного депо в этом районе было жизненно необходимым. Ведь раньше пожарно-спасательная часть находилась в здании 1949 года постройки, которое с течением лет пришло в негодность и не отвечало современным требованиям.

Новое здание пожарно-спасательной части включает в себя пожарное депо на два машиновыезда, здесь есть отапливаемые боксы, диспетчерская, учебный класс, вспомогательные помещения для обслуживания техники и хранения оборудования, уютные комнаты отдыха и приема пищи.