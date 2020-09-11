Последний рабочий день в Белгороде будет теплым

Днем температура воздуха будет держаться в пределах от 20 до 25° тепла. Фото: Елена ПАВЛЕНКО

Последний рабочей день порадует жителей Белгородской области теплом. Об этом сообщили в пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Днем 11 сентября температура воздуха будет держаться в пределах от 20 до 25° тепла. Существенных осадков не предвидится. Переменная облачность.

Спасатели также напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

- Не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, - предупредили в пресс-службе МЧС. - Помните, что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.