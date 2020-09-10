В Белгороде дважды частично перекроют улицу Щорса

Перекрытие связано с работами по устройству сетей водопровода и канализации. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Белгороде в районе дома №36 по улице Щорса дорогу перекроют с 22 часов 11 сентября до 6 часов 12 сентября. Затем с 22 часов 14 сентября до 6 часов 15 сентября будет запрещено движение по этой же улице в районе пересечения с проездом Автомобилистов, сообщили в пресс- службе мэрии города.

Объезд участка в районе дома №36 будет производится по улицам Королева, Шаландина, Губкина и Архиерейской. Перекрытие связано с работами по устройству сетей водопровода и канализации.

Перекрытие в районе пересечения с проездом Автомобилистов необходимо из-за работ по устройства ливневой канализации. Объезжать участок рекомендовано по следующим маршрутам:

— проезд Автомобилистов – просп. Ватутина – ул. Славянская;

— ул. Есенина – ул. Буденного – ул. Конева.

Мэрия приносит извинения за временные неудобства.