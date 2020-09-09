Житель Белгородской области попал под уголовную ответственность за пикантные видео

Мужчина находил в Интернете видео порнографического характера и публиковал их на своей странице в одной из соцсетей. Фото: Елена Павленко.

Житель Валуек, 37-летний мужчина, находил в Интернете видео порнографического характера и публиковал их на своей странице в одной из соцсетей.

Мужчину задержали сотрудники УМВД России по Белгородской области совместно с оперативниками ОМВД России по Валуйскому городскому округу. В отношение него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы от 2 до 6 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.