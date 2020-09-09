В Белгородской области спасатели боролись с последствиями непогоды. Фото: "КП" Архив

Спасатели Белгородской области несколько раз выезжали для устранения последствий вчерашней непогоды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Белгородской области, возникла необходимость уборки упавших на крыши и дороги деревьев, мешавших проезду.

В Шебекинском городском округе в селе Червона Дибровка дерево упало на обочину проезжей части и затруднило проезд автотранспорта. В селе Чуланово Борисовского района дерево рухнуло на опоры линий электропередачи и повредило провода. Из-за сильного ветра без электроснабжения остались 10 частных домов. Несколько часов спасатели и аварийная бригада РЭС занимались ликвидацией последствий этого происшествия.

В селе Роговатое Старооскольского городского округа на угол крыши одного из домов упало сухое дерево. Дежурный караул пожарно-спасательной части №46 и представителей Роговатовской сельской территории ликвидировали последствия непогоды.