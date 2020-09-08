Массовым ДТП в Белгороде заинтересовалась прокуратура

В аварии пострадали 7 человек Фото: Сергей ГАПОН

Прокуратура проводит проверку по факту аварии, случившейся 7 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в районе остановки «Мичурина», где столкнулись два автобуса и столько же легковушек. По предварительным данным прокуратуры пострадали 7 человек.

Речь о ДТП, где «Опель» касательно столкнулся с попутно двигавшейся «Газелью», затем вылетел на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автобус. От удара маршрутка откатилась назад и столкнулась еще одним автобусом, двигавшемся сзади.

- В аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Белгородской области. - Среди них, 8-летний мальчик, пожаловавшийся на ушиб грудной клетки. Госпитализирован также 43-летний водитель «Опеля».

Прокуратура проверит соблюдение закона о безопасности дорожного движения и даст оценку действий перевозчиков и должностных лиц, ответственных за организацию дорожного движения.