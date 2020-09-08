В Белгороде до конца года отменят все автобусные маршруты

Контракты с перевозчиками расторгнут до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белгороде отменят все действующие автобусные маршруты. Контракты с перевозчиками расторгнут до конца года. Решение принято в рамках оптимизации маршрутной сети, следует из документа.

Полный список подлежащих отмене, а также новых маршрутов можно посмотреть здесь.

Напомним, Белгород переходит на обновленную систему общественного транспорта. Все маршруты разделят на три категории: магистральные, городские и пригородные. Автобусы получат новые номера. А у пассажиров появится возможность бесплатных пересадок.