Студент из Нового Оскола вошел в 20-ку участников реалити-шоу «Завтра миллион». Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа

Проект новооскольца Павла Попова был выбран из более 400 заявок от всех претендентов Белгородской области и вошел в 20-ку лучших в реалити-шоу «Завтра миллион». Инициаторами конкурса выступило Минэкономразвития.

Павел учится в Новооскольском колледже. Проект, с которым он принял участие в конкурсе, называется «Открытие авторазбора «АРНО».

«Идея очень интересная, благодаря ее реализации удастся не только выкупать старые машины и перепродавать запчасти, но и участвовать в улучшении экологической ситуации, ведь металл можно сдавать как вторсырье», — пояснил Павел.

На очном этапе участники представили множество современных бизнес-планов для Белгородской области. Были предложены и инновационные идеи, например, создание «Фермы по разведению скорпионов», «Школы грудничкового плавания» или «Футболки с поддержанием осанки».