Белгородские пожарные спасли котенка в Новом Осколе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Еще один звонок с просьбой о помощи животному поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новооскольского городского округа. Посетители супермаркета из Нового Оскола обратили внимание на жалобное мяуканье котенка. Призыв о помощи доносился из-за стены при входе в супермаркет. Неравнодушные посетители магазина обратились за помощью к сотрудникам чрезвычайного ведомства. К месту происшествия выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №28.

С помощью специальных инструментов спасатели сняли панель керамогранита и освободили котенка, который каким-то образом пробрался туда и попал в западню. Испуганного малыша передали в руки директору магазина.