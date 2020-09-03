29-летний староосколец ответит за смерть своего 54-летнего приятеля Фото: "КП" Архив

Рано утром 1 сентября 2020 года в микрорайоне Жукова Старого Оскола было обнаружено тело 54-летнего мужчины. На нем имелись множественные телесные повреждения. Старооскольким сотрудникам УМВД России удалось по «горячим следам» установить причастного к нанесению телесных повреждений 29-летнего старооскольца.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября 2020 года подозреваемый, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретил на улице потерпевшего. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой последовали множество ударов. Потерпевший скончался на месте . Предварительная причина смерти — аспирация крови в дыхательные пути.

Как сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета, в настоящее время подозреваемый задержан в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.