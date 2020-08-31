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Житель Белгородской области задержан за разбойное нападение на микрофинансовую организацию

Злоумышленник под угрозой ножа заставил консультанта отдать деньги
Наталия ИлюшниковаНаталияИлюшникова
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Добычей злоумышленника стали около 32 тысяч рублей.

Добычей злоумышленника стали около 32 тысяч рублей.

Фото: "КП" Архив

Преступление произошло на днях в Ракитянском районе. В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации и сообщила, что неизвестный угрожал ножом и похитил из офиса деньги. Добычей злоумышленника стали около 32 тысяч рублей.

Сотрудникам следственно-оперативной группы удалось вычислить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний мужчина с криминальным прошлым. По предварительным данным, скрывшись с места происшествия, он планировал уехать в Белгород, но не успел. Вместо этого местный житель отправился в отдел полиции. Похищенные деньги правоохранители изъяли.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разбой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Криминал