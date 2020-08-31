Белгородским спасателям удалось предотвратить трагедию на водоеме

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

С 25 августа купальный сезон в Белгородской области официально считается закрытым. Но погода стоит жаркая и жители региона по-прежнему стремятся отдохнуть у водоемов. Также несут свою ежедневную вахту на патрулировании водоемов и инспекторы ГИМС.

Именно благодаря такой службе удалось предотвратить трагедию на водоеме в Старом Осколе. Звонившие по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы сообщили, что мужчина - 1986 года рождения, отдыхал на берегу реки Осколец на пляже «Юность». Решив искупаться, молодой человек не рассчитал свои силы и на середине водоема начал уходить под воду, призывая о помощи. Его увидел дежурный спасатель поисково-спасательной службы МКУ «УГОЧС города Старый Оскол» и незамедлительно бросился в воду. Он вытащил едва не утонувшего на берег и оказал ему первую помощь. Мужчина поблагодарил спасателя и пообещал впредь быть внимательнее. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отметим, что инспекторы ГИМС постоянно напоминают белгородцам, что купаться следует только на оборудованных пляжах, где несут свое дежурство спасатели и есть медицинские посты.