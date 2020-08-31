Стали известны подробности о смерти двух белгородцев, скончавшихся от заражения COVID-19. Фото: "КП" Архив

О смерти еще двух пациентов с подтвержденным COVID-19, стало известно еще 29 августа, но подробности об умерших не разглашались. Сегодня областной оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ссылаясь на департамент здравоохранения Белгородской области, сообщил, что скончавшиеся — 43-летний и 72-летний жители Белгорода. Оба проходили лечение на базе Городской больницы №2 . Напомним, что эта больница с начала пандемии была перепрофилирована в ковид-госпиталь.

С начала истории заболевания в области жертвами опасной инфекции стали уже 58 белгородцев. Всего на сегодняшний день число заболевших составляет 7 365 человек, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заболеваний коронавирусом.