1 и 11 сентября в Белгороде не будут продавать спиртное. Фото: архив КП

О запрете алкогольной продукции 1 сентября в «День знаний» белгородцев проинформировало Управление потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода. Также спиртное не будут продавать 11 сентября – В «День всероссийской трезвости».

Эти ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, которую осуществляют при оказании услуг общественного питания. Согласно местному закону во время проведения общегородских праздничных мероприятий алкогольная продукция запрещена для продажи.

За нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции предусматривается админштраф с конфискацией алкоголя. Размер штрафа для должностных лиц может составлять от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.