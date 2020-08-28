Старооскольца подозревают в том, что он оговорил приятеля за отказ с ним пить

После выяснения некоторых обстоятельств фигурантом уголовного дела стал уже сам заявитель. Фото: "КП" Архив

В полицию Старого Оскола обратился 64-летний мужчина. Он сообщил, что его возле одного из домов в микрорайоне Королева якобы избил и ограбил 43-летний приятель. К слову, последний, совершив такое преступление, мог загреметь в места не столь отдаленные ни мало ни много на семь лет. Проведя по заявлению проверку, правоохранители пришли к выводу, что дела обстояли совсем иначе. Подозрения о том, что пожилой мужчина попросту оговорил товарища, подтвердились и после просмотра камеры наблюдения. После выяснения некоторых обстоятельств фигурантом уголовного дела стал уже сам заявитель.

По предварительным данным, 64-летний мужчина пригласил знакомого выпить, а тот отказался, сославшись на то, что пенсионер после употребления спиртного ведет себя агрессивно. Затаив обиду, пожилой староосколец позвонил в полицию. Теперь «мстителю» инкриминируют заведомо ложный донос о совершении преступления. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде.