В Старом Осколе гость из соседнего региона получил трое суток ареста за тонировку

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Старом Осколе сотрудники ГИБДД добились строго наказания для нарушителя, проигнорировавшего требования полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД области, первый раз автоинспекторы остановили затонированный «ВАЗ 2199» под управлением 20-летнего жителя соседнего региона 2 августа. Несмотря на выданное предписание, парень так и не снял со стекол пленку и 24 числа попался повторно.

На этот раз в отношении молодого автомобилиста составили административный материал уже не за нарушение требований технического регламенты. Его привлекли к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд назначил автомобилисту трое суток административного ареста. Отбывать наказание гость отправился в ИВС УМВД России по городу Старому Осколу.