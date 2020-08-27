Под Белгородом опрокинулась иномарка

Под Белгородом иномарка съехала в кювет и перевернулась. Фото: "КП" Архив

ДТП произошло в среду, 26 августа, в Яковлевском городском округе около одиннадцати часов дня. По предварительным данным, 47-летний водитель «Рено Сандеро», двигаясь по трассе «Крым» со стороны Курска в направлении Белгорода, не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на правую обочину, съехал в кювет и перевернулся.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили о двух пострадавших. В больницу обратились находившийся за рулем мужчина и его двадцатилетняя пассажирка. После оказания медицинской помощи обоих отпустили на амбулаторное лечение.