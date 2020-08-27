Где в Белгороде сегодня не будет горячей воды

Фото пресс-службы администрации Белгорода.

Белгородские энергетики завершили монтаж участка магистральной теплосети по улице Некрасова, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Для подключения домов к новому трубопроводу с 9:00 сегодня, 27 августа, до 9:00 завтрашнего дня, 28 августа, будет приостановлена подача горячей воды по некоторым адресам.

Так, подача воды будет приостановлены по улице Чехова в домах 7,9, 32; по 1-му Мичуринскому переулку, дом 5; 2-му Мичуринскому переулку, дома 2, 4; улице Садовой, дом 30; детском саду № 13 (улица Чехова, дом 28а); детском саду № 71 (улица Чехова, дом 7а); детском саду №7 (улица Шершнева, дом 3).

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.