Белгородские приставы взыскали крупный долг со строительной компании. Фото: "КП" Архив

Белгородские судебные приставы взыскали со строительной компании 607 тысяч рублей долга в пользу образовательного учреждения Красноярского края. По условиям договора поставка компания обязалась поставить образовательному учреждению блочно-модульное здание для лабораторно-практических занятий. Но свои не выполнила, чем нарушила условия договора. В связи с этим, взыскатель обратился с иском в арбитражный суд Красноярского края, требования которого были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации должника, а также вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении 12 единиц автотранспортных средств компании.

Меры, принятые приставом, подействовали на должника. Задолженность, в размере 607 тысяч рублей была погашена в полном объеме.