В Белгородской области закрылся купальный сезон. Фото: "КП" Архив

Вчера в Белгородской области официально закрылся купальный сезон. В этом году он стартовал из-за коронавирусных ограничений поздно - 16 июня.

Но установившаяся жара многих подталкивает по-прежнему искупнуться в реке. Сотрудники МЧС призывают белгородцев выбирать для отдыха только оборудованные пляжи. Здесь по-прежнему дежурят сезонные спасатели, есть медицинские посты и дно очищено от опасных для здоровья и жизни предметов.

Спасатели продолжают напоминать любителям освежиться в воде правила безопасного поведения, проводить профилактические беседы с отдыхающими.