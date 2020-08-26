В Белгородской области закрылся купальный сезон.
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Вчера в Белгородской области официально закрылся купальный сезон. В этом году он стартовал из-за коронавирусных ограничений поздно - 16 июня.
Но установившаяся жара многих подталкивает по-прежнему искупнуться в реке. Сотрудники МЧС призывают белгородцев выбирать для отдыха только оборудованные пляжи. Здесь по-прежнему дежурят сезонные спасатели, есть медицинские посты и дно очищено от опасных для здоровья и жизни предметов.
Спасатели продолжают напоминать любителям освежиться в воде правила безопасного поведения, проводить профилактические беседы с отдыхающими.