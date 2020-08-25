В Белгороде стало на одного миллионера больше.

В пятницу, 21 августа, в 22:00 по московскому времени состоялся грандиозный розыгрыш лотереи. В ходе 2184-го тиража была распределена часть огромного накопленного суперприза. Общая сумма выигрышей составила 847 500 768 рублей. По итогам распределительного тиража в стране появились 26 новых миллионеров. Среди них и житель Белгорода. Счастливчик выиграл 1 464 520 рублей.

Удача также улыбнулась жителям Москвы, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тольятти, Казани, Краснодара и Ижевска.

Отметим, распределительный тираж — это розыгрыш, в котором суперприз или его часть делится между всеми победителями розыгрыша, если никто не становится обладателем суперприза. Периодичность таких тиражей регулируется федеральным законом «О лотереях». Они проводятся не реже раза в год, если в течение этого периода никто не выигрывает суперприз.