План благоустройства дворов обсудили в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе прошли первые общественные обсуждения схем благоустройства дворов многоквартирных домов. Эти дворы подлежат благоустройству в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа».

С жильцами домов встретились представители Управления архитектуры и градостроительства департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа, других учреждений.

Жители округа, посетившие общественные обсуждения, смогли выразить свои пожелания и предложения по улучшению качества городской среды.