Администрацию Краснояружского района возглавил бывший вице-мэр Белгорода

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В Краснояружском районе — новый глава. Им стал бывший вице-мэр Белгорода Андрей Миськов, кандидатуру которого единогласно поддержали участники муниципального совета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Новый глава уже принял присягу и поделился своими планами по развитию района, подчеркнув, что в муниципальный совет будут привлекаться инвестиции согласно представленной программы. В частности, Андрей Миськов отметил, что позитивные перемены возможны только при общих усилиях.

Отметим, что на должность главы также претендовала начальник управления экономического развития и АПК администрации Краснояружского района Елена Дубовицкая.