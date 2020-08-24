В Алексеевке Белгородской области детсад №2 готовится принять малышей

В Алексеевке готовится принять детей детсад №2. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

Детский сад №2 в Алексеевке Белгородской области готовится к открытию. Сейчас здесь ведется благоустройство и озеленение территории, устанавливаются новые игровые и спортивные площадки. Фасад и кровля детсада полностью обновились, внутри почти все готово – игровые комнаты, спальни и другие помещения.

Потребовались дополнительные работы, необходимые для планомерной работы детского сада, поэтому открытие этого объекта переносится. Завершаются мероприятия по закупке необходимого оборудования, мебели и постельных принадлежностей.