На Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» поедет преподаватель из Губкина

На Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» поедет жительница Губкина. Фото пресс-служба администрации Губкинского городского округа

Всероссийский конкурс профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» проводится для выявления лучших педагогических методик, технологий обучения детей. В этом году Белгородскую область на федеральном конкурсе будет представлять Татьяна Кущенкова, победитель его областного этапа.

Татьяна Кущенкова педагог дополнительного образования Станции юных техников. Она показала высокий уровень профессионализма, став победителем в номинации «Техническая направленность». Педагогом дополнительного образования Татьяна Николаевна работает 6 лет. Свою деятельность начинала с декоративно-прикладного творчества.

Когда ей было предложено вести кружок робототехники, она с удовольствием согласилась, ведь это новое и актуальное направление, пользующееся интересом у детей. Два года Татьяна Николаевна занимается с учащимися основами робототехники. К ней на занятия приходят самые юные учащиеся шестилетнего возраста, которые только собираются пойти в школу.