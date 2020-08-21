В Белгородской области энергетики развивают зарядную инфраструктуру для электромобилей

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В текущем году «Россети Центр» установит в Белгороде и Белгородском районе три новых зарядных станции для электротромобилей (ЭЗС). Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализует белгородский филиал компании в рамках концепции группы «Россети» по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионах Российской Федерации при поддержке Правительства Белгородской области.

Быстрая зарядная станция постоянного тока будет установлена на территории крупнейшего в Белгородской области мультитопливного автозаправочного комплекса в поселке Северный, расположенного на въезде в Белгород с федеральной автотрассы М2 «Крым». Она сможет заряжать одновременно два электромобиля и будет совместима со всеми моделями электротранспорта.

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