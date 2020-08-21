Линейки в школах на 1 сентября в Белгородской области не будет

Линейки в школах на 1 сентября Белгородской области отменили. Фото: "КП" Архив

Белгородским родителям и школьникам власти региона рассказали, как будут проходить линейки 1 сентября. Так, в небольших школах линейки с соблюдением социальной дистанции все же проведут, а вот в учебных заведениях с большим количеством детей – только для учащихся 1 и 11 классов.

Напомним, что ранее власти области сообщили, что обучение начнется для всех школьников с 1 сентября в обычном формате, дистанционного обучения в начале учебного года не планируют. Но учащихся с педагогов с 1 сентября ждут большие перемены. Так, все входы будут открыты, каждому ученику будут замерять температуру, а на уроках за каждым классов закрепят один кабинет (кроме уроков труда, химии и еще нескольких предметов). Учащихся и педагогов обяжут находиться в масках, и предложит разделить потоки детей.

Что касается торжеств по случаю начала учебного года в вузах, то их рекомендовано провести их только для первокурсников и выпускников.