В Белгороде с торгов уйдут башенный кран, земельный участок, квартира и автомобиль «Mercedes Benz». Фото: "КП" Архив

Межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях назначены торги арестованного имущества по 10 лотам на общую сумму 8551850 рублей. С торгов, который пройдут в электронном формате, уйдут башенный кран, земельный участок, квартира и автомобиль «Mercedes Benz».

Так, на торги также выставлены: земельный участок (начальная продажная цена 382 500 рублей); автомобиль «Toyota RAV 4», 2013 года выпуска (начальная продажная цена 752 250 рублей); полуприцеп SСНWINGЕNSСНLОЕGЕL СНLОЕGЕL, 2002 года выпуска (начальная продажная цена 994 500 рублей); 1/2 доля земельного участка (начальная продажная цена 124 950 рублей) и другие лоты.

Торги состоятся 7 сентября 2020 года на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер». Информация о проведении торгов также размещена на официальном сайте УФССП России по Белгородской области в подразделе «Извещения о проведении публичных торгов» раздела «Сервисы».