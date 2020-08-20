Пасечники Белгородской области получат возмещение ущерба от мора пчел.

В 2020 году пасечники Белгородской области наконец-то получат возмещение убытков, которые понесли от мора пчел в 2019 году. Власти региона пообещали проконтролировать, чтобы всем были возвращены средства от ущерба. Напомним, что пчел погибли из за обработки полей ядохимикатами. При этом в департаменте АПК была зафиксирована гибель 1 тысячи 347 пчелосемей, сумма убытков составила более 57 миллионов рублей.

Наибольший урон понесли пчеловоды из сел Великомихайловка и Покровка Новооскольского округа. Расследования выявили виновного – местный сельхозкооператив во время авиационной обработки полей использовал ядохимикат «Монарх», который и привел к гибели пчел. Также пострадали еще пчеловоды в 5 муниципалитетах региона. Каждый случай, заверяют власти области, они держат под контролем.