Белгородка перешла по подозрительной ссылке и получила смс о списании денег

Полиция принимает меры к установлению злоумышленников. Фото: "КП" Архив

В полицию Белгорода обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что продавала через Интернет женскую одежду. В чате одного из популярных сайтов объявлений с нею списалась потенциальная покупательница, которая сделала вид, что заинтересовалась вещами. Она написала, что оплатила покупку и скинула ссылку якобы для получения денег.

- Перейдя по ней, продавец ввела данные своей банковской карты: номер, срок действия и трехзначный код с обратной стороны. После этого жительница Белгорода обнаружила, что ей пришло СМС-уведомление из банка, однако не о зачислении, а о списании денежных средств в сумме более 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По факту мошенничества следствием возбуждено уголовное дело. Полиция принимает меры к установлению злоумышленников.

Правоохранители призывают жителей региона не переходить по подозрительным ссылкам, поступающим в чатах или смсках, не сообщать никому такие данный, как трехзначный код, напечатанный на обратной стороне банковской карты, или код, поступивший в смс. Мошенники могут потребовать, например, под предлогом перечисления денежных средств. Белгородцам напоминают, что для этого достаточно номера карты, который указан на ее лицевой стороне.