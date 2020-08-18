Житель Белгородского района подозревается в краже из шкафа односельчанина 210 тысяч рублей

Вытащив из шкафа деньги, злоумышленник ушел. Фото: "КП" Архив

С заявлением о пропаже из шкафа 210 тысяч рублей в полицию обратился 49-летний житель Белгородского района. Вычислить подозреваемого удалось участковому. Им оказался 42-летний мужчина, прежде уже судимый.

По предварительным данным, подозреваемый был в гостях у заявителя. Мужчины выпивали. Когда спиртное закончилось, хозяин достал коробку с деньгами и взял из нее несколько купюр, чтобы купить добавку. Позже гость воспользовался тем, что приятель уснул. Вытащив из шкафа деньги, злоумышленник ушел. Часть суммы он успел потратить, купив плазменные телевизор. Остальные 163 тысяч рублей правоохранители успели изъять.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту кражи следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.