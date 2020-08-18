Белгородские пожарные не дали погибнуть псу в яме для сточных вод

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Прохоровского района позвонили местные жители. Они сообщили, что стали свидетелями того, как в селе Донец возле одного из полей в огромную яму для сточных вод упала собака. Выбраться из западни самостоятельно она не могла, а поэтому отчаянно выла, призывая на помощь людей. Когда же приехали спасатели, пес вел себя так, словно понимал, что речь идет о его жизни.

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 30 поселка Прохоровка, прибыв к месту вызова, прибегли к помощи специальной лестницы, по которой один из пожарных спустился к собаке, а затем вместе со спасенным животным поднялся на поверхность. Во время спасательной операции пес нисколько не сопротивлялся пришедшим на помощь людям и был настроен очень дружелюбно. Спасенное животное пожарные передали позвонившему в Службу спасения человеку.