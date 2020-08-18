Староосколец от души побил знакомую костылем

Староосколец от души избил знакомую костылем. Фото: "КП" Архив

В доме по улице Коммунистической в Старом Осколе было найдено тело 59-летней женщины с признаками насильственной смерти. Благодаря грамотным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям в течении двух дней был установлен причастный к этому преступлению. Им оказался 35-летний хозяин домовладения, избивший собутыльницу костылем.

10 августа 2020 года хозяин с двумя приятелями распивал спиртное, позднее к ним присоединилась знакомая. Между нею и хозяином произошла ссора, женщина высказывалась в адрес хозяина негативно. В ответ хозяин избил ее костылем. От полученных травм 59-летняя потерпевшая скончалась на следующий день на месте происшествия.

Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления СК РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Следствие продолжается.