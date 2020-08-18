В Белгородской области экс-начальник почтового отделения проворовалась. Фото: "КП" Архив

В Алексеевском городском округе возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника отделения почтовой связи, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).Во время следствия выяснилось, что воровство происходило с конца июня до 10 августа 2020 года. Подозреваемая, находясь на рабочем месте в отделении почты Алексеевского городского округа, присвоила более 100 тысяч рублей. Эти деньги были получены от продажи товаров.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств

Отметим, что УФПС Белгородской области оказывает максимальное содействие УМВД России по Белгородской области для скорейшего расследования данного преступления. Подозреваемая в содеянном призналась и с 12 августа 2020 года не является сотрудником компании.

В пресс-службе Почты России по Белгородской области подчеркнули, что происшествие не отразилось на клиентах.