Чтобы выехать из страны, старооскольцу пришлось оплатить крупную задолженность

Фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

45-летний житель Старого Оскола оплатил крупную задолженность, чтобы получить возможность выехать за границу. Мужчине пришлось погасить и долг в размере 722 тысяч рублей, и оплатить исполнительский сбор в размере более 50 тысяч рублей

На исполнении в Старооскольском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области находилось исполнительное производство о взыскании задолженности за нарушение условий договора в пользу физического лица в размере более 722 тысяч рублей. В добровольный срок задолженность не была оплачена, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 50 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положения должника. Проверка показала, что мужчина официально нигде не работал и никакого имущества в собственности не имел. Кредитные организации дали положительные ответы, но на расчетных счетах должника денежных средств не оказалось.

Тогда было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Именно эта последняя мера оказалась решающей. Мужчина в кратчайший срок оплатил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор, сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.