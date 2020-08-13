В Белгороде открылась выставка-ярмарка «Медовый Спас»

Фото пресс-службы правительства и губернатора области.

В выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» открылась выставка-ярмарка «Медовый Спас», сообщает пресс-служба правительства и губернатора области. Белгородцам выпала уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами продукции пчеловодства. Пчеловоды привезли не только свой лучший мед, но и пыльцу, пергу, прополис, маточное молочко, воск и многое другое. Мероприятие организовано при поддержке департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области и БРОО «Общество пчеловодов».

Как говорили во время открытия выставки, в области более 5000 пчеловодов, а в выставке приняло участие 96 человек.

Белгородцы смогут приобрести мед, косметику на основе меда, специализированную литературу и пчеловодческий инвентарь смогут до 15 августа.