При каких условиях с 1 сентября пойдут в школу белгородские школьники. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области рассказали, при каких условиях в регионе может начаться учебный год с 1 сентября. Заместитель губернатора Наталия Зубарева рассказала, что в школах и детских садах нужно будет соблюдать строгий масочный режим и строго соблюдать все санитарные нормы, чтобы свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией. К тому же, и это одно из главный условий работы школ, потоки детей нужно будет разграничить. Как это будет сделано на практике, пока власти области не объясняют.

Напомним, что на днях была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса российского происхождения. В первую очередь ее направят в учителям и медикам, для остальных граждан страны она станет доступной в январе 2021 года. Вакцинацию будут проводить только добровольно. При этом правительство Белгородской области обещает не менее 60% жителей региона вакцинировать бесплатно.