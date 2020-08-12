Белгородец оплатил долг, испугавшись, что нельзя будет пользоваться автомобилем. Фото: "КП" Архив

Судебные приставы Белгорода взыскали с виновника дорожно-транспортного происшествия компенсацию морального вреда, причиненного преступлением. При этом самой действенной мерой воздействия, которая заставила его оплатить задолженность, стало предупреждение о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством.

Накануне, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, автомобилист совершил наезд на женщину. В результате потерпевшей был причинен тяжкий, опасный для жизни вред здоровью. Суд оценил вред здоровью пострадавшей в размере 435 тысяч рублей

Судебный пристав, чтобы взыскать долг, применил к мужчине ряд мер. Так, он обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банке и иных кредитных учреждениях, вынес постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, а также о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику автомобиля.

Действенной мерой, побудившей должника погасить задолженность, стало предупреждение о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством. Осознав последствия, должник оплатил задолженность.

Отметим, что поскольку добровольный срок для оплаты компенсации истек, должнику пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 29 тысяч рублей.