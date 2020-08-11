В Белгородском госпитале для ветеранов войн выявлен крупный очаг COVID-19. Фото: "КП" Архив

Белгородский департамент здравоохранения прокомментировал ситуацию со вспышкой короновирусных заболеваний в госпитале для ветеранов войн. В частности сообщается, что по результатам проведенных тестов, коронавирусная инфекция выявлена у 11 сотрудников: 3 врачей, 4 средних и 4 младших медицинских работников.

Всего — у 6% от общего штата госпиталя. У семи медиков болезнь протекает бессимптомно. Они находятся на самоизоляции в домашних условиях. Четверо сотрудников проходят лечение в стационаре, так как у них нет условий для организации домашней самоизоляции.

Также COVID-19 выявлен у пятерых пациентов госпиталя. Трое находятся на домашней самоизоляции, еще двое госпитализированы в ковидный стационар.