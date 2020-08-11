Полицейские установили участников потасовки возле ярмарки в Белгороде

В отделе полиции родственники заявили, что никаких претензий у них друг к другу нет. Фото: "КП" Архив

В понедельник, 10 августа, в социальных сетях распространилось видео потасовки возле одной из ярмарок на проспекте Богдана Хмельницкого. Судя по всему, участниками стали иностранные граждане.

В тот же день в УМВД области сообщили, что отмониторили запись и назначили проверку. Участников конфликта вскоре установили.

- Ими оказались двоюродные братья. Для выяснения обстоятельств их доставили в отдел полиции, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, конфликт между родственниками произошел на бытовой почве. 26-летний мужчина ударил 29-летнего в лицо, после чего тот упал. Ставшие очевидцами знакомые пытались их разнять. Они же и увели братьев.

В отделе полиции родственники заявили, что никаких претензий у них друг к другу нет. Однако назначенная по факту конфликта проверка еще не завершилась.