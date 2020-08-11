Белгородский владелец магазина меховых изделий несколько лет не платил аренду и налоги

Белгородскому владельцу магазина меховых изделий, который несколько лет не платил аренду и налоги, все же пришлось погасить миллионную задолженность. Фото: "КП" Архив

Благодаря принятым мерам судебных приставов белгородский предприниматель полностью погасил задолженность в размере более 1 миллиона 688 тысяч рублей и исполнительский сбор. До этого он несколько лет не платил ни аренду, ни налоги.

Бизнесмена предупредили о возможных последствиях неисполнения требования исполнительного документа. Но срок для добровольного исполнения судебного решения он проигнорировал. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в общей сумме более 107 тысяч рублей. Затем проверка имущественного положения показала, что индивидуальный предприниматель имеет банковские счета, является собственником недвижимого имущества, в числе которых: 5 земельных участков общей площадью 8 837 квадратных метров, 4 нежилых помещения общей площадью 3254 квадратов, часть жилого дома площадью 65,70 квадратов, здание гаража 69.30 квадратов, жилое строение 38.90 квадратов, а также 2 автотранспортных средства «ВАЗ 2107» и «Chevrolet Lanos».

Чтобы исполнить решение суда, судебным приставом был применен целый ряд мер принудительного исполнения. Среди них — временное ограничение на выезд за пределы РФ, запрет на регистрационные действия недвижимого имущества и транспортными средствами, обращение взыскания на доходы должника.

Но должник продолжал игнорировать требования судебных приставов. Тогда судебные приставы выехали к должнику на дом и вручили ему повестку о явке на прием. При этом разъяснили, что в случае неуплаты задолженности будет наложен арест на имеющееся имущество бизнесмена, в том числе и на меховые изделия.

Эта мера наконец-то побудила предпринимателя погасить задолженность. Вся сумма, включая исполнительский сбор, оплачена в полном объеме.