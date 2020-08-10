Белгородец за 24 часа обошел пешком весь город. Фото из открытых источников.

Белгородский ультрамарафонец-любитель Иван Глущко обошел пешком весь город за 24 часа. За это время он преодолел 101,5 километра, стартовав от остановки «Аэропорт» в сторону улицы Калинина в 5 часов утра. Свое путешествие по Белгороду Иван Глушко посвятил Дню города.

Как рассказал спортсмен, дистанция по сложности маршрута была умеренной, но при этом преодолевать эту дистанцию приходилось не только пешком, но и вплавь через Северский Донец. Но, в основном, он шел по протоптанным тропам и асфальтированным дорожкам