Энергетики установят белгородским потребителям 8 тысяч интеллектуальных приборов учета

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» в рамках инвестиционной программы установит порядка 8 тысяч современных интеллектуальных приборов учета в населенных пунктах региона.

Ранее все затраты на организацию учета электроэнергии несли потребители, им приходилось платить как за сами приборы учета, так и за их установку и эксплуатацию. Теперь все эти обязательства взяли на себя энергокомпании.

Внедрение интеллектуальных приборов учета – поэтапный процесс. «Умные счетчики» будут устанавливаться вместо вышедших из строя, при отсутствии прибора учета или в случае нового технологического присоединения. Приоритет отдается потребителям, у которых приборы учета не установлены, неисправны, выработали свой ресурс или требуют поверки. В иных случаях можно использовать имеющийся счетчик.

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